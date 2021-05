Serie A | i verdetti dell’ultima giornata | Milan e Juve in Champions

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sembrava un testa a testa tra, una corsa a distanza per decidere chi tra le due big fosse finita al quarto posto. Alla fine hanno esultato entrambe, perché a defilarsi dalla rosa delle grandi è stato il Napoli, fermato a sorpresa in casa dal Verona. E’ finita sul più bello l’entusiasmate rincorsa di Gattuso, protagonista di un finale di stagione da 10 in pagella. Ma a parlare, come sempre, sono i risultati: e Ringhio, prima di dare l’addio al Napoli, l’ha lasciato al quinto posto. Si aspettava di più, ma questo è il calcio. Lo sa bene Pirlo, messo sulla graticola fino a due settimane fa, ora sorridente con il quarto posto in tasca e due trofei vinti. Così il suo addio non è più scontato, anzi. Lo sa bene anche l’allenatore bianconero, che ai microfoni di DAZN ha parlato così del suo futuro: “Era importante finire bene il lavoro vincendo la ...

LaA saluta, sabato 21 agosto la giostra riparte.PALERMO - Milan e Juventus in Champions, Napoli in Europa League, Roma in Conference League. Sono questi idi un'ultima giornata diA incredibile. A Bergamo i rossoneri si mettono al sicuro battendo 2 - 0 l'Atalanta e guadagnandosi anche il secondo posto finale. Momento chiave al 40 , quando ...