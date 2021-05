Pagelle Atalanta-Milan, i voti di Tuttosport: Theo è una Ferrari (Di lunedì 24 maggio 2021) Le Pagelle di Atalanta-Milan 0-2, ultima della Serie A 2020-2021. voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Tuttosport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 maggio 2021) Ledi0-2, ultima della Serie A 2020-2021.e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il '

Advertising

Gazzetta_it : #AtalantaMilan, le pagelle: super Kessie è da 9. De Roon imperdonabile: 4,5 - PianetaMilan : #Pagelle #AtalantaMilan, i voti di @tuttosport: @TheoHernandez è una Ferrari - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - infoitsport : Le pagelle dell’Atalanta 2020/2021: portieri - svbastian_ : PAGELLE SERIE A Atalanta: 7 Benevento: 4,5 Bologna: 6 Cagliari: 5,5 Crotone: 4 Fiorentina: 5+ Genoa: 6,5 Hellas: 7… - dade494 : RT @ComunqueMilan: Pagelle Senza Voti di #AtalantaMilan dedicate a musichette europee - no, non a quella là, non ancora: a quelle dell'#Eur… -