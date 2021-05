Indennità Covid: bonus 800 e 1.600 ampliati nel Sostegni bis (Di lunedì 24 maggio 2021) L’approvazione del decreto Sostegni bis, presentato la scorsa settimana dallo stesso presidente del Consiglio Draghi insieme ai ministri competenti (Orlando per il Lavoro, Franco per l’Economia), proroga le Indennità già concesse dai precedenti decreti emergenziali ed estende il riconoscimento a nuove categorie di beneficiari. Una Indennità onnicomprensiva di 1.600 euro verrà riconosciuta a: stagionali e lavoratori in somministrazione, lavoratori a termine, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo Incaricati alle vendite a domicilio Una tantum per i collaboratori, pari a 1.600 euro, 1.070 euro e 540 euro in base al reddito percepito nel 2019. E infine, 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato e 950 euro per i pescatori. oltre a tutti coloro già destinatari delle precedenti somme previste ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) L’approvazione del decretobis, presentato la scorsa settimana dallo stesso presidente del Consiglio Draghi insieme ai ministri competenti (Orlando per il Lavoro, Franco per l’Economia), proroga legià concesse dai precedenti decreti emergenziali ed estende il riconoscimento a nuove categorie di beneficiari. Unaonnicomprensiva di 1.600 euro verrà riconosciuta a: stagionali e lavoratori in somministrazione, lavoratori a termine, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo Incaricati alle vendite a domicilio Una tantum per i collaboratori, pari a 1.600 euro, 1.070 euro e 540 euro in base al reddito percepito nel 2019. E infine, 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato e 950 euro per i pescatori. oltre a tutti coloro già destinatari delle precedenti somme previste ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennità Covid Sospensione pignoramento stipendi: nuova proroga nel Sostegni bis ... comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che ... in considerazione del perdurare dell'emergenza Covid - 19. In dettaglio: il termine fu prorogato dal ...

Bonus ultima istanza anche ai professionisti con disabilità ...dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia del 28 marzo 2020 per l'indennità ... - danno economico (presunto) da diminuzione dell'attività professionale a causa del Covid; - non ...

