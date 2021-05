Honor conferma | nuovi smartphone con servizi Google preinstallatiHDblog it

(Di lunedì 24 maggio 2021) Laufficiale dell’azienda fa cadere l’ultimo limite per il ritorno deglisui mercati internazionaliRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

La notizia dell'uso di un chip Snapdragon aveva già tranquillizzato alcuni fan del brand sulla situazione attuale, essendo Qualcomm un'azienda americana sarebbe stato impossibile per Honor ottenere ...La conferma ufficiale dell'azienda fa cadere l'ultimo limite per il ritorno degli smartphone Honor sui mercati internazionali ...Buone notizie per il brand Honor che ha confermato il ritorno dei servizi Google sui propri dispositivi, una mossa inevitabile dopo l'addio alla casa madre Huawei.