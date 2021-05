Favole del Principato: la Ferrari di Leclerc si rompe prima del via, Verstappen sbanca Montecarlo (Di lunedì 24 maggio 2021) Montecarlo - Come era nelle previsioni, è Max Verstappen ad uscire con un bottino principesco dai fasti di Montecarlo. Partendo davanti a tutti, il giovane olandese ha regolato il gruppone su un ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 maggio 2021)- Come era nelle previsioni, è Maxad uscire con un bottino principesco dai fasti di. Partendo davanti a tutti, il giovane olandese ha regolato il gruppone su un ...

Advertising

GemmitiMoreno : RT @AnnaAurora73: fuori dal mio mondo del lavoro in ospedale, ho bisogno di favole, di cose belle e di poesia - ilmessaggeroit : Favole a Montecarlo: la Ferrari di Leclerc si rompe prima del via, Verstappen sbanca il Principato - AnnaAurora73 : fuori dal mio mondo del lavoro in ospedale, ho bisogno di favole, di cose belle e di poesia - laoprovv : Vi spiego praticamente la retorica delle favole calcistiche e del calcio del popolo vale a giorni alterni oggi è do… - Antonio22024399 : Più che il reddito di cittadinanza Dimaio e la sua bontà hanno creato il regno del caos dove cittadini non avendo d… -