Dal Pino: “Un miracolo aver finito la stagione. La Serie A ha bisogno di riforme” (Di lunedì 24 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del campionato finito ieri sera: “È stata un’annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso la stagione con oltre 200 positivi tra giocatori e staff. È un miracolo aver portato a termine questo campionato. Complimenti a Inter e Juventus, è stata una gioia arrivare in fondo con successo”. Sulle perdite economiche: “La Serie A ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 24 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, il presidente della LegaA, Paolo Dal, ha parlato del campionatoieri sera: “È stata un’annata molto intensa, la secondadi pandemia, che ha messo a dura prova tutte le società e le strutture. Ne siamo usciti bene, alla fine abbiamo chiuso un campionato difficilissimo perché in questa annata, considerate le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte, abbiamo iniziato a settembre avendo zero slot disponibili per recuperare. Abbiamo chiuso lacon oltre 200 positivi tra giocatori e staff. È unportato a termine questo campionato. Complimenti a Inter e Juventus, è stata una gioia arrivare in fondo con successo”. Sulle perdite economiche: “LaA ...

Advertising

hbk_89 : RT @BianconeriZonIt: ?? Dal Pino: “La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previ… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Dal Pino annuncia: 'Supercoppa, Inter-Juve si giocherà in Arabia Saudita. Abbiamo un contratto' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Supercoppa: Dal Pino,Juve-Inter in Arabia Saudita con tifosi 'Diritti umani? Intensa collaborazione per calcio femminile' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Dal Pino, il sistema ha 5 miliardi di debiti 'Riduzione Serie A a 18 squadre è tema discusso da molto tempo' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Dal Pino, un miracolo riuscire a chiudere stagione Presidente Lega Serie A: ora riforme, perso 1 miliardo con Covid -