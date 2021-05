Verstappen vince a Montecarlo e balza in testa alla classifica

(Di domenica 23 maggio 2021) Gara tutta didell'olandese della Red Bull, che approfitta del guasto della Ferrari di Leclerc per partire davanti a tutti. Ottimo secondo posto dell'altra rossa di Sainz. Terzo Norris con la McLaren. Solo settimo il campione del mondo Hamilton, che si consola con il punto addizionale del giro più veloce. Ritiro per l'altro pilota Mercedes Bottas

Maxil Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco . L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris . Soltanto 7° il ...L'olandese della Red Bulle supera Hamilton, solo settimo e mai in gara. Bottas si ritira per una ruota che non si ...Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren ...Gp Monaco di F1: Verstappen della Red Bull ha vinto la sua prima gara nel Gp di Monaco davanti a Sainz sulla Ferrari e Norris della McLaren.