Vaccini, Costa: "Possibile avvio delle vaccinazioni per ragazzi già da settembre". Oggi via libera dell'Ema per Pfizer agli under 15 (Di domenica 23 maggio 2021) Vaccinare gli studenti già dal prossimo settembre, per consentire un ritorno sicuro nelle scuole. Ad affermarlo è stato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute del governo Draghi, secondo il quale è "Possibile l'avvio delle vaccinazioni per ragazzi e studenti già da settembre", sempre dopo il via libera di tutte le autorità regolatorie, "valutando eventualmente anche l'opportunità di effettuare le vaccinazioni nelle scuole stesse". La proposta del sottosegretario arriva dopo la notizia dell'imminente via libera dato dall'agenzia europea del farmaco (Ema) all'utilizzo del vaccino Pfizer anche per gli under 15, cosa che metterebbe definitivamente in salvo il prossimo ...

