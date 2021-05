Torino-Benevento 1-1 | Tello risponde a Bremer

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 maggio 2021) Nell’ultima giornata di Serie A ilha ospitato il, in una partita che valeva solo per l’onore. Infatti dopo il pareggio nel recupero contro la Lazio ilaveva festeggiato la salvezza con una giornata di anticipo, proprio a discapito delche dunque era già matematicamente retrocesso. Questa sera la sfida è terminata in parità, con il punteggio di1-1 che chiude così questa stagione. CHE COS’E SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GARA? Partono forte gli ospiti con l’ex Glik che dopo 4 minuti di gara sfiora il gol di testa. Dopo una fase di gara equilibrata ilsblocca la sfida conche incorna in rete centralmente trafiggendo Manfredini. Ancora granata pericolosi al 38° con Zaza che impegna ...