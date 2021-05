Serie A, c’è Inter-Udinese: le formazioni ufficiali (Di domenica 23 maggio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese match dell’ultima giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Udinese nel match della trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020/2021. Match di andata conclusosi sullo 0 a 0. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Luca Gotti, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Udinese, eccole: fonte foto: Inter Facebook Official Page fonte foto: Inter Facebook Official Page fonte foto: Inter Facebook Official Page Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Ledimatch dell’ultima giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponel match della trentottesima e ultima giornata dellaA 2020/2021. Match di andata conclusosi sullo 0 a 0. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Luca Gotti, hanno comunicato ledi, eccole: fonte foto:Facebook Official Page fonte foto:Facebook Official Page fonte foto:Facebook Official Page(3-5-2): 1 Handanovic; 33 ...

Advertising

ZZiliani : #Ronaldo non espulso. Sapete chi arbitrava? #Calvarese. E sapete chi c’era al @VAR? #Chiffi. Che domani sarà al VA… - Gazzetta_it : Come gioca #Cuadrado e perché in area conviene non marcarlo. C’è chi dice no di @SebVernazza - MlLKYT0BIO : raga scusate dato che ho given in watchlist in pratica c’è la serie, il film e il manga che ora sta andando avanti ?? solo per capire - Enzolott : @Hurrica56839483 @ZZiliani In realtà è la Juve che ha ammesso le proprie responsabilità e ha patteggiato la serie B… - C_R_7_3 : Ultima giornata di Serie A per #Sky, l'Inter vince lo scudetto, festa a San Siro e sui 100000 canali di @SkySport n… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è La diretta senza filtri di Kupisz: “Dove ca**o è Balotelli, a fare i playoff di Serie B?” Sport Fanpage