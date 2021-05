Ricorso per l’abolizione del crocifisso a scuola, Sasso: “Giù le mani, non è un simbolo che divide” (Di domenica 23 maggio 2021) "In questa domenica di Pentecoste, dalle colonne del quotidiano Avvenire, Filippo Vari ci informa che il crocifisso potrebbe essere in pericolo. Già, in pericolo, nelle nostre scuole. Dopo i tentativi (bloccati dal sottoscritto ) di infiltrare la teoria gender nelle nostre scuole, adesso ecco questo nuovo tentativo arrivato addirittura in Cassazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) "In questa domenica di Pentecoste, dalle colonne del quotidiano Avvenire, Filippo Vari ci informa che ilpotrebbe essere in pericolo. Già, in pericolo, nelle nostre scuole. Dopo i tentativi (bloccati dal sottoscritto ) di infiltrare la teoria gender nelle nostre scuole, adesso ecco questo nuovo tentativo arrivato addirittura in Cassazione. L'articolo .

Advertising

reportrai3 : A otto anni dalla condanna per frode fiscale, la CEDU chiede conto all'Italia di quanto dichiarato nel ricorso di B… - orizzontescuola : Ricorso per l’abolizione del crocifisso a scuola, Sasso: “Giù le mani, non è un simbolo che divide” - TommyBrain : Mori:Coprifuoco: violiamo questo provvedimento criminale e opponiamo le sanzioni – il ricorso per voi. - IacobellisT : Mori:Coprifuoco: violiamo questo provvedimento criminale e opponiamo le sanzioni – il ricorso per voi. - xattorneyx : CHE POI CHI LO FA QUESTO RICORSO IN CASSAZIONE, CHI LA IMPUGNA QUESTA CAZZO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO SE DEVI ASPE… -