Ragazzino di 11 anni muore cadendo da balcone

(Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia a , in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 11è morto precipitando daldella sua casa. Sul posto si sono recati i Carabinieri che indagano sulle cause della caduta non ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzino anni

Tragedia a , in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 11è morto precipitando dal balcone della sua casa. Sul posto si sono recati i Carabinieri che indagano sulle cause della caduta non escludendo l'ipotesi del suicidio . A quanto si è appreso, non ...BARI Incidente a Bari: morto bambino di 8, la mamma e il fratellino... Ultimo aggiornamento: 21:55Il ragazzino di 11 anni sarebbe caduto da un balcone al terzo piano di un palazzo. Il fatto è avvenuto nella zona di Cesarano, nei pressi del centro di Sorrento, provincia di Napoli. Sulla vicenda sta ...Ci sono stranieri, bambini e intere famiglie tra le 14 vittime della tragedia sulla funivia di Stresa-Mottarone. Secondo quanto riportato da Ansa, quattro i ...