Mattarella a Palermo ricorda Falcone: «La mafia non è ancora sconfitta, le liti della magistratura ne minano il prestigio» (Di domenica 23 maggio 2021) La cerimonia nell’aula bunker del carcere di Palermo per il 29esimo anniversario della strage di Capaci. I nomi delle vittime lette davanti all’albero Falcone, sotto la quale verrà collocata la statua «L’attesa» dell’artista Peter Demetz Leggi su corriere (Di domenica 23 maggio 2021) La cerimonia nell’aula bunker del carcere diper il 29esimo anniversariostrage di Capaci. I nomi delle vittime lette davanti all’albero, sotto la quale verrà collocata la statua «L’attesa» dell’artista Peter Demetz

