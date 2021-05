Maneskin, vittoria in rimonta all’Eurovision: non accadeva da 31 anni (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin trionfano anche all’Eurovision. Per un italiano non succedeva da 31 anni. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin con il brano Zitti e Buoni vincono anche l‘Eurovision 2021. Il rock della band italiana ha conquistato l’Europa battendo la concorrenza della Francia classificatasi alle spalle degli italiani con Barbara Pravi (499 punti). L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Itrionfano anche. Per un italiano non succedeva da 31. Dopo laal Festival di Sanremo, icon il brano Zitti e Buoni vincono anche l‘Eurovision 2021. Il rock della band italiana ha conquistato l’Europa battendo la concorrenza della Francia classificatasi alle spalle degli italiani con Barbara Pravi (499 punti). L'articolo proviene da Inews.it.

