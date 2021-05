Khaby Lame su TikTok ha più follower di TikTok (Di domenica 23 maggio 2021) Il fenomeno ormai è inarrestabile e Khaby Lame ha appena segnato un altro record che, a dirlo, sembra quasi un gioco di parole: Khaby Lame supera TikTok e ha più follower di TikTok. Sfruttando la piattaforma e l’enorme dose di notorietà raggiunta – aumentata ancora di più dal momento in cui ha scelto di farsi anche un profilo Instagram – e alimentando il suo personaggio, Khaby Lame è riuscito a superare anche i follower della piattaforma stessa. Dopo aver superato Fedez su Instagram portandogli via il secondo posto sul podio dei più seguiti in Italia sul social delle immagini, arriva anche l’ulteriore record su TikTok. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 23 maggio 2021) Il fenomeno ormai è inarrestabile eha appena segnato un altro record che, a dirlo, sembra quasi un gioco di parole:superae ha piùdi. Sfruttando la piattaforma e l’enorme dose di notorietà raggiunta – aumentata ancora di più dal momento in cui ha scelto di farsi anche un profilo Instagram – e alimentando il suo personaggio,è riuscito a superare anche idella piattaforma stessa. Dopo aver superato Fedez su Instagram portandogli via il secondo posto sul podio dei più seguiti in Italia sul social delle immagini, arriva anche l’ulteriore record su. LEGGI ANCHE >>> ...

Advertising

welikeduel : L'italiano (ma ancora senza cittadinanza) più seguito sui social, Khaby Lame #propagandatop #propagandalive - SkyTG24 : Conoscete Khaby Lame? È l'italiano più seguito sui social e ne parliamo qui: - ilpost : L'italiano più seguito sui social è lui (sì, ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez MESSI INSIEME). Si chiama K… - giornalettismo : Altro giro, altro record per #khabylame su #TikTok - Beatric16522218 : RT @LGmarangon: Lui è Khaby Lame, conosciuto come l’italiano di 21 anni star di TikTok con 50 milioni di follower, da 20 anni in Italia non… -