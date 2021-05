India, quasi 9.000 casi di "fungo nero" tra guariti di Covid - 19 (Di domenica 23 maggio 2021) L'India ha registrato oltre 8.800 casi di "fungo nero", un'infezione solitamente rara, ma altamente mortale, mentre il Paese è impegnato a contrastare una pesanta ondata della pandemia di coronavirus. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) L'ha registrato oltre 8.800di "", un'infezione solitamente rara, ma altamente mortale, mentre il Paese è impegnato a contrastare una pesanta ondata della pandemia di coronavirus. ...

Advertising

ramses09975976 : RT @molumbe: La popolazione indiana è quasi 4 volte quella americana, dovranno contare 2 milioni di morti per pareggiare. In proporzione 45… - fofinhobello : @andrea_segalini @Cartabellotta In India come anche in Sudamerica nonostante siano zone costantemente con clima cal… - SignorErnesto : @pellegrino_fra @emmevilla @Marietto151 @fabiopirola83 @gianner Certo. Visto l'impatto e visti i danni che comporta… - chiaralaporella : Inoltre, a mio parere, in occidente abbiamo grande difficoltà a mangiare vegano perché la dieta mediterranea è part… - Aiyo07 : RT @molumbe: La popolazione indiana è quasi 4 volte quella americana, dovranno contare 2 milioni di morti per pareggiare. In proporzione 45… -