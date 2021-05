I tifosi caricano il Milan in vista del big - match con l' Atalanta

(Di domenica 23 maggio 2021)O - Migliaia didelsi sono dati appuntamento aello, stamattina, per incitare i ragazzi di Stefano Pioli indeldecisivo per la Champions League, in programma alle ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - romeoagresti : I tifosi juventini caricano la squadra sotto l’albergo ???? #?? #AtalantaJuve ?? @GoalItalia ?????? - zazoomblog : I tifosi caricano il Milan in vista del big - match con lAtalanta - #tifosi #caricano #Milan #vista #match - MatteoMoratello : RT @TuttoMercatoWeb: ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - sportli26181512 : VIDEO MN - Il pullman del Milan lascia Milanello: i tifosi caricano la squadra: Il pullman del Milan ha lasciato po… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi caricano

La Gazzetta dello Sport

Già in occasione della trasferta con la Juve, che ha visto il Milan vincere per 3 - 0, isi erano presentati a centinaia a Milanello per caricare Ibrahimovic e compagni.... la cinquantunesima in cui c'è un mix di sentimenti chel'atmosfera di Napoli - Verona: la tensione e l'adrenalina per la sfida Champions, la passione deiche torneranno a lasciare ...Cori e fumogeni dei sostenitori rossoneri a Milanello per spingere i ragazzi di Pioli alla qualificazione in Champions League ...Il pullman del Milan ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo di Milanello percorrendo il viale esterno tra due ali di folla. Un vero e proprio fiume rossonero ha travolto i giocatori: ...