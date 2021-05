Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali proverà la fuga da lontano? Le occasioni da provare a sfruttare (Di domenica 23 maggio 2021) “Sicuramente Nibali può pensare di vincere una tappa. E’ chiaro che per un campione come lui la classifica sia sempre nella testa. Ma ora credo possa avere la libertà per giocarsi una tappa, che sia domani o nel fine settimana. Ha buone chance per giocarsi le sue carte“. A parlare è Luca Guercilena, il general manager della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai dopo la quindicesima frazione del Giro d’Italia 2021. Dopo due settimane nell’ombra, percorse più da gregario che da capitano, Vincenzo Nibali è definitivamente uscito di classifica ieri, nella tappa che portava in vetta al Monte Zoncolan. Una crisi netta, oltre 10? accusati dai migliori e la conferma che, oltre alla giornata no, ha influito su queste prestazioni sicuramente l’infortunio arrivato alla vigilia della partenza ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) “Sicuramentepuò pensare di vincere una tappa. E’ chiaro che per un campione come lui la classifica sia sempre nella testa. Ma ora credo possa avere la libertà per giocarsi una tappa, che sia domani o nel fine settimana. Ha buone chance per giocarsi le sue carte“. A parlare è Luca Guercilena, il general manager della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai dopo la quindicesima frazione del. Dopo due settimane nell’ombra, percorse più da gregario che da capitano,è definitivamente uscito di classifica ieri, nella tappa che portava in vetta al Monte Zoncolan. Una crisi netta, oltre 10? accusati dai migliori e la conferma che, oltre alla giornata no, ha influito su queste prestazioni sicuramente l’infortunio arrivato alla vigilia della partenza ...

