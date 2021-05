Falcone | Casellati | ' Stato arrivi prima di mafie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Ventinove anni fa, l'Italia intera rischiava di sprofondare nella voragine aperta dalla strage di Capaci. Ma l'esempio di Giovanniha determinato la reazione degli italiani, l'azione di magistrati e delle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabettain occasione del ventinovesimo anniversario dalla strage di Capaci. "In tutti questi anniè diventato sinonimo di giustizia e libertà dalle: non c'è generazione che non conosca il suo nome, non c'è angolo del Paese dove la sua storia non abbia scosso le coscienze. Oggi, ancora più di ieri, la sua memoria ci deve spronare nell'azione di contrasto alle. Per impedire che intralcino la rinascita del Paese, che mettano le mani sui fondi per la ricostruzione o che ...