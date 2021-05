Diretta Torino - Benevento ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di domenica 23 maggio 2021) Torino - Nell'ultima turno di questo campionato di Serie A si affronteranno Torino e Benevento allo stadio "Grande Torino". I granata già salvi grazie al rigore sbagliato da Immobile nei minuti finali ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021)- Nell'ultima turno di questo campionato di Serie A si affronterannoallo stadio "Grande". I granata già salvi grazie al rigore sbagliato da Immobile nei minuti finali ...

Advertising

c_appendino : È venerdì. Se volete ci vediamo in diretta Facebook, alle 16:15, come sempre per confrontarci e rispondere alle vos… - ZZiliani : Accade da più di mezzo secolo. Scudetti sgraffignati a Fiorentina, Torino, Roma, Milan, Inter con furti con scasso… - RaiCultura : Il pianoforte di @StefanoBollani incontra l’@OrchestraRai diretta da @Kristjanjarvi questa sera, giovedì 20 maggio,… - sportli26181512 : Diretta #Torino-#Benevento ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Ultima gara di una stag… - Kristjanjarvi : RT @RaiCultura: I Maestri @StefanoBollani e @Kristjanjarvi sul palco dell'@OrchestraRai questa sera, giovedì 20 maggio ore 20, all'Auditori… -