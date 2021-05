Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta una furia contro Nuzzi e Quarto Grado “Ciò che è accaduto …” (Di domenica 23 maggio 2021) Si continua a parlare di Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai oltre 17 anni fa. In realtà in tutti questi anni la mamma Piera Maggio non ha mai smesso di lottare e di cercare la sua bambina, che oggi è una ragazza. Denise Pipitone, la segnalazione dalla Russia riaccende i riflettori sul caso Ad ogni modo, di questo caso di cronaca nera del nostro paese se ne è tornato a parlare in modo più incessante in questi ultimi mesi, per via di una segnalazione arrivata dalla Russia. Purtroppo questa si è rivelata vana però ha fatto sì che si tornasse a parlare di questo caso in modo anche piuttosto importante, tanto che sono state riaperte le indagini. La situazione sembra essere proprio cambiata in questi ultimi giorni visto che nel registro degli indagati sono finiti Anna Corona, ovvero ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Si continua a parlare di, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai oltre 17 anni fa. In realtà in tutti questi anni la mamma Piera Maggio non ha mai smesso di lottare e di cercare la sua bambina, che oggi è una ragazza., la segnalazione dalla Russia riaccende i riflettori sul caso Ad ogni modo, di questo caso di cronaca nera del nostro paese se ne è tornato a parlare in modo più incessante in questi ultimi mesi, per via di una segnalazione arrivata dalla Russia. Purtroppo questa si è rivelata vana però ha fatto sì che si tornasse a parlare di questo caso in modo anche piuttosto importante, tanto che sono state riaperte le indagini. La situazione sembra essere proprio cambiata in questi ultimi giorni visto che nel registro degli indagati sono finiti Anna Corona, ovvero ...

