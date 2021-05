Chiara è venuta a mancare a soli 18 anni: la causa della morte (Di domenica 23 maggio 2021) È morta ad appena 18 anni Chiara Meoni, figlia del campione di moto Fabrizio Meoni, deceduto nel 2005 in un incidente mentre percorreva la Parigi-Dakar. La ragazza è scomparsa a seguito di una malattia. A dare la notizia è stato il sindaco Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, comune della provincia di Arezzo dove viveva la famiglia. I funerali si terranno oggi, domenica 23 maggio, alle ore 16, nella chiesa di Rivaio, dove venne celebrata anche la messa funebre per il padre; per la giornata l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino. Chiara, studentessa al liceo Scientifico, era stata ricoverata a lungo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze; nell'ultimo periodo aveva scelto di tornare a casa, per stare vicino al fratello Gioele e alla madre Elena. Chiara era stata ... Leggi su howtodofor (Di domenica 23 maggio 2021) È morta ad appena 18Meoni, figlia del campione di moto Fabrizio Meoni, deceduto nel 2005 in un incidente mentre percorreva la Parigi-Dakar. La ragazza è scomparsa a seguito di una malattia. A dare la notizia è stato il sindaco Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, comuneprovincia di Arezzo dove viveva la famiglia. I funerali si terranno oggi, domenica 23 maggio, alle ore 16, nella chiesa di Rivaio, dove venne celebrata anche la messa funebre per il padre; per la giornata l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino., studentessa al liceo Scientifico, era stata ricoverata a lungo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze; nell'ultimo periodo aveva scelto di tornare a casa, per stare vicino al fratello Gioele e alla madre Elena.era stata ...

