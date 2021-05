Bologna-Juventus 1-4 | bianconeri in Champions | Tabellino e Highlights

(Di domenica 23 maggio 2021) Il pareggio del Napoli contro il Verona permette alla squadra di Pirlo di qualificarsi nell’Europa che conta1-4, Cronaca,ed– Laè obbligata a vincere se vuole continuare a sperare nella qualificazione allaLeague del prossimo anno. Il suo destino dipenderà dalle partite di Milan e Napoli, appena avanti in classifica ai, rispettivamente contro Atalanta e Verona, ma gli uomini di Pirlo devono comunque provare a sbrigare la pratica contro un’avversaria già salva che non ha nulla da ...

Advertising

ZZiliani : Quando si dice il caso. Il #Bologna che gioca oggi contro la #Juventus aveva due giocatori diffidati, #Dijks e… - juventusfc : KICK-OFF Ultima della stagione! Tre punti importantissimi! #FINOALLAFINE, BIANCONERI! ???? LIVE MATCH:… - TuttoMercatoWeb : ?? 'Fuori dalla Superlega e pure dalla #Champions' I tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus… - Alessandrs_ : RT @Corriere: Chiesa, Rabiot e Morata portano la Juventus in Champions - IsabellaCMck : RT @Corriere: Chiesa, Rabiot e Morata portano la Juventus in Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juventus

Commenta per primo: 1 - 4 Skorupski 5.5: i gol subiti sono quattro ma solo sull'ultimo può avere delle colpe. Tomiyasu 5: soffre molto le incursioni avversarie, gli errori non mancano e rovinano la ...Commenta per primo: 1 - 4 (primo tempo 0 - 3). Marcatori: 6' pt Chiesa (J), 29' pt Morata (J), 45' Rabiot (J), 3' st Morata (J), 40' st Orsolini (B). Assist: 29' pt Dybala (J), 45' pt Kulusevski (J). ...Nella ripresa i rossoneri difendono con le unghie e con i denti il minimo vantaggio (considerando anche la contemporanea netta vittoria esterna della Juventus sul campo del Bologna). La Dea fa la ...La cocente delusione in casa Napoli per la mancata qualificazione in Champions League è destinata a lasciare forti strascichi. La squadra di Gennaro ...