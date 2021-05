Avellino, furto nella notte in una nota gioielliera: indagini in corso (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Questa notte è stato perpetrato un furto in una nota gioielleria di Avellino. Nel giro di qualche minuto, i malviventi con mazze di ferro sfondano la vetrina e, entrati nella gioielleria, rubano oggetti preziosi e il registratore di cassa. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri. indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questaè stato perpetrato unin unagioielleria di. Nel giro di qualche minuto, i malviventi con mazze di ferro sfondano la vetrina e, entratigioielleria, rubano oggetti preziosi e il registratore di cassa. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri.in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

