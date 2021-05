Amici 20, Aka7even rompe gli indugi e punta il dito contro un allievo: “E’ così…” (Di domenica 23 maggio 2021) Nel post talent parla il finalista dell’ultima edizione. Parole “bollenti” per uno dei suoi compagni: non è Raffaele Renda! E’ un Aka7even senza peli sulla lingua, il talento, finalista di Amici 20, che nonostante fosse stato nominato per cercare di raggiungere il montepremi finale non è riuscito ad avere fortuna. Non solo, Aka si è detto sconsolato per non aver neppure ricevuto il premio SIAE, che avrebbe dato un senso al suo illuminante percorso. Come se non bastasse, le prime delusioni si sono verificate nella “casetta”, luogo in cui, l’artista ha perso anche attrito con l’amore. La sua oramai ex fidanzata, Martina Miliddi è tra le braccia di Raffaele Renda, suo grande amico del talent. Con il quale ha litigato, reo di avergli sottratto la donna amata. Dopo aver assorbito le recenti delusioni, Aka è tornato a parlare di sè, in maniera più serena, ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Nel post talent parla il finalista dell’ultima edizione. Parole “bollenti” per uno dei suoi compagni: non è Raffaele Renda! E’ unsenza peli sulla lingua, il talento, finalista di20, che nonostante fosse stato nominato per cercare di raggiungere il montepremi finale non è riuscito ad avere fortuna. Non solo, Aka si è detto sconsolato per non aver neppure ricevuto il premio SIAE, che avrebbe dato un senso al suo illuminante percorso. Come se non bastasse, le prime delusioni si sono verificate nella “casetta”, luogo in cui, l’artista ha perso anche attrito con l’amore. La sua oramai ex fidanzata, Martina Miliddi è tra le braccia di Raffaele Renda, suo grande amico del talent. Con il quale ha litigato, reo di avergli sottratto la donna amata. Dopo aver assorbito le recenti delusioni, Aka è tornato a parlare di sè, in maniera più serena, ...

Advertising

IlContiAndrea : Aka7even a FqMagazine: “Dopo l’enecefalite e il coma avevo paura di restare solo. Ora non più e lo devo al percorso… - fanpage : #Amici20, la finale di Aka7even, perde la finale ma sforna hit che fanno ballare tutta Italia - infoitcultura : Aka7even e Martina Miliddi, lite dopo Amici 2021?/ L'indizio che ha sconvolto i fan.. - infoitcultura : AKA7EVEN/ 'Amici 2021? In finale ero agitatissimo. Il mio nome? I 7 giorni in coma..' - Lorena_Brunco : RT @tiziaacasoo: buongiorno solo ad Aka sette che tratta i suoi fan come se fossero suoi amici #aka7even -