Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere (Di domenica 23 maggio 2021) Sul dossier Alitalia - Ita l'accordo con la Commissione Ue ancora non c'è, ma ci sarebbe un'intesa di massima, anche se restano ancora da negoziare alcuni punti. Lo si apprende da fonti vicine alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Sul dossier- Ita l'accordo con la Commissione Ue ancora non c'è, ma ci sarebbe un'di, anche se restano ancora da negoziare alcuni punti. Lo si apprende da fonti vicine alla ...

Advertising

Idl3 : RT @ansa_economia: Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere. Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo #ANSA… - ansa_economia : Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere. Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo… - fisco24_info : Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere: Presto call con Bruxelles per concludere l'accordo - iconanews : Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere - ansa_economia : Alitalia: Franco, brand di valore, sarà mantenuto. 'Vicini a intesa con Ue per far partire Ita' #ANSA -