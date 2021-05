A Gorizia vince Campenaerts. Il VIDEO con le immagini più belle della tappa (Di lunedì 24 maggio 2021) Victor Campenaerts ha vinto la 15a tappa del 104. Giro d’Italia di ciclismo, da Grado a Gorizia, lunga 147 km. Il belga, in uno sprint a due, ha avuto la meglio sull’olandese Oscar Riesebeek. Egan Bernal ha conservato la maglia rosa di leader della classifica, anche se il colombiano è arrivato a circa un quarto d’ora dal vincitore, assieme agli altri big Successo in fuga per il belga della Qhubeka Assos. Bernal in Rosa alla vigilia della tappa di Cortina con Fedaia, Giau e Pordoi. Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d’Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle vittime della funivia del Mottarone, considerando anche il passaggio sulla salita coinvolta da ... Leggi su udine20 (Di lunedì 24 maggio 2021) Victorha vinto la 15adel 104. Giro d’Italia di ciclismo, da Grado a, lunga 147 km. Il belga, in uno sprint a due, ha avuto la meglio sull’olandese Oscar Riesebeek. Egan Bernal ha conservato la maglia rosa di leaderclassifica, anche se il colombiano è arrivato a circa un quarto d’ora dal vincitore, assieme agli altri big Successo in fuga per il belgaQhubeka Assos. Bernal in Rosa alla vigiliadi Cortina con Fedaia, Giau e Pordoi. Domani mattina, primapartenza, il Giro d’Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle vittimefunivia del Mottarone, considerando anche il passaggio sulla salita coinvolta da ...

