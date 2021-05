Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone Otto vittime | due bambini gravi portati a Torino

(Di domenica 23 maggio 2021) Nove morti e tre feriti. E' questo il bilancio fornito dalle forze dell'ordine, ma probabilmente ancora provvisorio, dopo che si e' staccata lafunivia delche parte da Stresa. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze del 118 e le squadre a terra. Duesono statiin elicottero in codice rosso al Regina Margherita diSegui su affaritaliani.it

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MediasetTgcom24 : Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: almeno 4 vittime #incidenteinmontagna - ilriformista : Grave incidente in mattinata sulla funivia Stresa-Mottarone. Bilancio potrebbe essere anche più grave. A bordo dell… - msn_italia : Piemonte, precipita una cabina delle funivia: almeno 8 vittime - RobRe62 : RT @sole24ore: Piemonte, precipita cabina della funivia del #Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita cabina

Si aggrava il bilancio provvisorio dell'incidente nel Verbano, dove unadella funivia del Mottarone è precipitata: per il Soccorso alpino, che provvede ai soccorsi sul posto, è di 9 morti, 2 ...Cavalese - 9 marzo 1976: nei pressi di Cavaleseunadella funivia del Cermis: i morti sono 42 Champoluc - 13 febbraio 1983: precipitano tre cabine dell'ovovia che porta al Crest. ...TORINO. Sono nove le vittime dell’incidente che è avvenuto questa mattina lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, da poco rimessa in funzione: è ancora in corso l’intervento delle squadr ...Verbania – Funivia precipitata, il bilancio sale a 8 morti e 3 feriti. Si fa più pesante il bilancio della tragedia accaduta lungo la linea della funivia Stesa-Alpino Mottarone, nei pressi di Verbania ...