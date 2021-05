“Ora ve lo racconto…”. Awed, bagno di lacrime all’Isola dei Famosi. Un dolore difficile da sopportare (Di sabato 22 maggio 2021) Momento molto forte dal punto di vista emotivo nella puntata del 21 maggio de ‘L’Isola dei Famosi’. Protagonista dell’episodio il naufrago Awed, che non è riuscito a contenere le sue lacrime ed è crollato improvvisamente in diretta. Tutto il pubblico e anche Ilary Blasi sono ovviamente rimasti colpiti dal suo fragile stato d’animo. Si è soffermato su una persona molto importante nella sua vita e, quando ha iniziato a parlare di lui, la commozione ha preso il sopravvento in maniera inevitabile. Non c’è comunque stato solamente questo avvenimento a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Anche Fariba Tehrani si è commossa parlando di Giulia Salemi. Inoltre, la padrona di casa ha annunciato anche il primo finalista dell’attuale edizione, che è l’ex ‘Uomini e Donne’ Andrea Cerioli. Costretta invece ad abbandonare per sempre l’Honduras ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Momento molto forte dal punto di vista emotivo nella puntata del 21 maggio de ‘L’Isola dei’. Protagonista dell’episodio il naufrago, che non è riuscito a contenere le sueed è crollato improvvisamente in diretta. Tutto il pubblico e anche Ilary Blasi sono ovviamente rimasti colpiti dal suo fragile stato d’animo. Si è soffermato su una persona molto importante nella sua vita e, quando ha iniziato a parlare di lui, la commozione ha preso il sopravvento in maniera inevitabile. Non c’è comunque stato solamente questo avvenimento a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Anche Fariba Tehrani si è commossa parlando di Giulia Salemi. Inoltre, la padrona di casa ha annunciato anche il primo finalista dell’attuale edizione, che è l’ex ‘Uomini e Donne’ Andrea Cerioli. Costretta invece ad abbandonare per sempre l’Honduras ...

Advertising

LaSciuraSara : Non ci bastavano le cascate di Michela Giraud,ora scene madri malrecitate di #awed ????????rega STASERA SI RECITA A SOG… - gvldenspence : io oggi: lo odio da morire non gli voglio più parlare io ora: facciamo quel tiktok di two best friends in a room th… - sottxrora : ora racconto una cosa e poi vado a dormirel - du_richelieu69 : RT @Serv_Pubblico: Segui la presentazione di “Nient'altro che la verità” (Marsilio): un appassionante racconto di vicende mafiose e intrecc… - saraurbss : @perfectxxnowx NOOOOO HAHAHHAHA, ora ti racconto wuesta cosa per farti capire che c’è qualcuno messo peggio . Mio f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora racconto… Primo album per Sergio Friscia: così racconto “L'altro me” 9 colonne