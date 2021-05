Nuoto, Europei: risultati 22 maggio. Pilato record del mondo, medaglie per Paltrinieri, Detti, Martinenghi e 4×100 sl mista (Di sabato 22 maggio 2021) Penultima giornata di gare nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) e l’Italia ha fatto vedere di esserci in maniera decise tra le corsie della piscina magiara, sede degli Europei 2021 di Nuoto. Partiamo dalla notizia che ha colpito l’attenzione di tutti: il record del mondo di Benedetta Pilato. L’azzurrina, nei 50 rana, si è esibita in un autentico show stabilendo il nuovo limite mondiale di 29?30 e migliorando il precedente dell’americana Lilly King (29?40). Un incedere il suo regale nel corso delle semifinali che la candidano all’oro in vista della prova di domani, tenuto conto dei distacchi rifilati alle altre atlete, ovvero la russa Yuliya Efimova (30?25) e la britannica Sarah Vasey (30?35). Bene anche Arianna Castiglioni che sarà parte della Finale in 30?44 (quinto crono), pur avendo sbagliato ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Penultima giornata di gare nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) e l’Italia ha fatto vedere di esserci in maniera decise tra le corsie della piscina magiara, sede degli2021 di. Partiamo dalla notizia che ha colpito l’attenzione di tutti: ildeldi Benedetta. L’azzurrina, nei 50 rana, si è esibita in un autentico show stabilendo il nuovo limite mondiale di 29?30 e migliorando il precedente dell’americana Lilly King (29?40). Un incedere il suo regale nel corso delle semifinali che la candidano all’oro in vista della prova di domani, tenuto conto dei distacchi rifilati alle altre atlete, ovvero la russa Yuliya Efimova (30?25) e la britannica Sarah Vasey (30?35). Bene anche Arianna Castiglioni che sarà parte della Finale in 30?44 (quinto crono), pur avendo sbagliato ...

