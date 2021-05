Narcotizza e violenta studentessa | arrestato a Milano imprenditore Per inquirenti è “uno stupratore seriale | ci sono altre vittime”

(Di sabato 22 maggio 2021) Untore. E ledi Antonio di Fazio, 50 anni,, potrebbe essere almeno cinque secondo la procura diche ha chiesto e ottenuto l’arresto disposto dal giudice per le indagini preliminari. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguito dai carabinieri. I reati contestativiolenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. L’uomo risulta, secondo gli investigatori, amministratore di una azienda farmaceutica milanese. Le indaginipartite dalla denuncia di unauniversitaria di 21 anni che ha raccontato di essere stata invitata a un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Si era ...

accusato di aver narcotizzato e abusato di una studentessa di 21 anni che lo aveva contattato per uno stage universitario. Per questo Antonio Di Fazio, classe 1971, amministratore unico della Global ...una giovane studentessa , ne abusa e poi la fotografa ma dopo una serie di indagini viene arrestato. Protagonista un imprenditore farmaceutico di Milano , bloccato ieri dai Carabinieri del ...Si era poi risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. Il manager avrebbe realizzato anche alcune fotografie Milano, 22 maggio 2021 - In mane ...ppello degli investigatori per tutti coloro che hanno incontrato l'imprenditore, accusando successivamente uno stato d'incoscienza ...