Napoli | 15enne accoltellato a Gragnano | arrestati 2 diciottenni

(Di sabato 22 maggio 2021) Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato duegravemente indiziati di tentato omicidio aggravato in concorso con soggetti minorenni. I carabinieri hanno proceduto all’arresto dei due giovani, entrambi incensurati, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. L’attività d’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di, ha consentito di accertare il coinvolgimento dei duenell’accoltellamento delavvenuto lo scorso 3 maggio a, il cui esecutore materiale, ...

Advertising

mattinodinapoli : Gragnano, 15enne accoltellato: arrestati due 18enni incensurati - TeleCapriNews : La mamma e il papà di Ugo Russo, il 15enne ucciso la notte del primo marzo 2020 a Napoli durante un tentativo di ra… - anteprima24 : ** Giallo nel Napoletano, 15enne precipita dal #Balcone durante la #Dad ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 15enne

...Repubblica di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di, ha consentito di accertare il coinvolgimento dei due arrestati nell'accoltellamento del, ...Tragedia sfiorata anche aprecipita dal balcone dopo un volo di vari metri Un avvenimento assolutamente terribile ha diffuso il gelo a Giugliano di, in Campania. Subito si è ...Gli indagati avevano aggredito la vittima, percuotendola con calci e pugni anche mentre era a terra sanguinante, per poi colpirla con due coltellate, una al petto e l'altra alla schiena ...Questa mattina a Gragnano (Napoli), Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere emessa ...