Marco Pantani, il campione forte e fragile (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi che il Giro d'Italia si avvia a farsi più duro, le Alpi stanno per arrivare, ci pareva doveroso che Globalist Culture aggiungesse un capitolo alla serie sui campioni del passato. Marco Pantani, uno dei più grandi scalatori di tutti i tempi. di Marcello Cecconi 'A Morzine sono sceso dal lettino dei ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) Oggi che il Giro d'Italia si avvia a farsi più duro, le Alpi stanno per arrivare, ci pareva doveroso che Globalist Culture aggiungesse un capitolo alla serie sui campioni del passato., uno dei più grandi scalatori di tutti i tempi. di Marcello Cecconi 'A Morzine sono sceso dal lettino dei ...

Ciclismo, Giro d'Italia - Monte Zoncolan: il mito moderno del Giro, la salita più dura d'Europa La prima volta dello Zoncolan fu quindi da Sutrio nel 2003 (12a tappa) e vinse Gilberto Simoni davanti a Garzelli, Casagrande, Popovych e Marco Pantani all'ultima applauditissima recita. Sarà il ...

Marco Pantani, il campione forte e fragile Globalist.it Oggi al Giro arriva il Mostro: c’è da scalare lo Zoncolan, la montagna più dura d’Europa Alla fine della seconda settimana di questo Giro d’Italia davvero ben disegnato, arriva il Monte Zoncolan, una delle salite più dure al mondo, ...

Giro, è il giorno dello Zoncolan: storia di un amore difficile Si sale da Sutrio, il versante meno duro, ma è sempre e comunque lui, il Kaiser della Carnia: 14 km al 9% con punte al 27. Alpinismo puro. In cima ci ...

