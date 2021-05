Marcia per la vita a Roma – Coghe: Sì alla vita (Di sabato 22 maggio 2021) Marcia per la vita a Roma – Coghe: “Qui per dire sì alla vita! E lunedì presenteremo il primo rapporto sui costi della legge sull’aborto” “Qui per dire sì alla vita e alla libertà” così Jacopo Coghe, vice presidente di Pro vita & Famiglia, presente alla decima edizione della Marcia per la vita, oggi 22 maggio a Roma. “Si fa un gran parlare di diritti in questo periodo – ha poi aggiunto – e noi siamo qui per chiedere che venga riconosciuto il primo dei diritti umani: il diritto alla vita di ogni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 maggio 2021)per la: “Qui per dire sì! E lunedì presenteremo il primo rapporto sui costi della legge sull’aborto” “Qui per dire sìlibertà” così Jacopo, vice presidente di Pro& Famiglia, presentedecima edizione dellaper la, oggi 22 maggio a. “Si fa un gran parlare di diritti in questo periodo – ha poi aggiunto – e noi siamo qui per chiedere che venga riconosciuto il primo dei diritti umani: il dirittodi ogni ...

