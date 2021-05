Love is in the air, Kaan è l’antagonista: conosciamo meglio il “cattivone” (Di sabato 22 maggio 2021) Dal 31 maggio, il pomeriggio di Canale 5 si accenderà con nuove emozioni e sentimenti. La storia che terrà incollati i telespettatori allo schermo è quella di Love is in the air, una nuova serie tv turca. Love is in the air andrà in onda alle 15,20 circa, subito dopo l’episodio di Mr. Wrong. Vi abbiamo anticipato in un altro articolo che gli attori protagonisti saranno Hande Hercel nel ruolo di Eda Yildiz e Kerem Bursin nel ruolo di Serkan Bolat. Tra i personaggi però ritroveremo anche un cattivo, il classico cattivone della serie, che scompiglierà gli equilibri, come ogni storia che si rispetti. Si tratta di Kaan Karadag, interpretato da ?smail Ege ?a?maz. Che cosa dobbiamo aspettarci da lui? Ve lo sveliamo subito raccontando meglio il suo ruolo. Kaan animerà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 maggio 2021) Dal 31 maggio, il pomeriggio di Canale 5 si accenderà con nuove emozioni e sentimenti. La storia che terrà incollati i telespettatori allo schermo è quella diis in the air, una nuova serie tv turca.is in the air andrà in onda alle 15,20 circa, subito dopo l’episodio di Mr. Wrong. Vi abbiamo anticipato in un altro articolo che gli attori protagonisti saranno Hande Hercel nel ruolo di Eda Yildiz e Kerem Bursin nel ruolo di Serkan Bolat. Tra i personaggi però ritroveremo anche un cattivo, il classicodella serie, che scompiglierà gli equilibri, come ogni storia che si rispetti. Si tratta diKaradag, interpretato da ?smail Ege ?a?maz. Che cosa dobbiamo aspettarci da lui? Ve lo sveliamo subito raccontandoil suo ruolo.animerà ...

