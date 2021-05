La baby Pilato è super | record del mondo nei 50 rana

(Di sabato 22 maggio 2021) BUDAPEST (Ungheria) -delnei 50femminile per la giovanissima azzurra Benedettaagli Europei di nuoto di Budapest. La 16enne pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale, ...

ElenaPanisi : Pellegrini, Paltrinieri, Detti, Quadarella e ora il baby fenomeno Benedetta Pilato... ma che movimento fantastico è… -

, già argento iridato a Gwangju e campionessa europea della specialità in vasca corta (di cui detiene il record europeo in 28"81), diventa così la più giovane primatista mondiale della storia ...'Sono contenta' è la frase preferita dalla; dichiara la passata rabbia, un ginocchi da problemino in settimana, e 'non sapevo cosa aspettarmi'. Cosa? Ma per lail record è una banalità. ...Fantastica impresa della 16enne pugliese, che stabilisce il primato nella semifinale degli Europei di Budapest ...La felicità è Benedetta e da record: la sedicenne Benedetta Pilato torna in vasca dopo la rabbia di essere stata la terza azzurra dei 100 rana e dunque esclusa (ammesse al dopo ...