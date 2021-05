Il messaggio di Isolde Kostner alle donne | ' Siamo tutte belle | anche con il seno più piccolo e i fianchi larghi'

(Di sabato 22 maggio 2021) 'Vorrei che si ricordi lazza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali'. Durante la puntata di venerdì 21 maggio de 'L'isola dei Famosi' ,...

Durante la puntata di venerdì 21 maggio de 'L'isola dei Famosi' ,Kostner ha approfittato del momento delle nomination per lanciare una tutte le donne. - - > Leggi Anche 'L'Isola ...La Blasi rincara la dose, dando un'impressione quasi stizzita quandoha aggiunto gli auguri ... Non è per nulla sfuggito ildella Kostner al pubblico di internet, che di fatto hanno ..."Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Ricordatevi che non per forza dobbiamo essere tutti uguali". Durante la puntata di venerdì 21 maggio de "L'isola dei Famosi", Isolde Kostner h ...Una puntata lunga ed estenuante quella andata in onda ieri sera de "L'isola dei famosi", ma allo stesso tempo intensa e ricca di emozioni. Protagonista il bellissimo discorso di Isolde Kostner ...