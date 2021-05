Il graffio vincente di Gauff a Parma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : graffio vincente

Tiscali.it

C'è la firma di Cori Gauff in calce alla prima edizione dell'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari, organizzato da MEF Tennis Events, che si è concluso sui campi in ...anche per Andrea Purinan , che firma la vittoria in classe X4 su Honda, seguito dal compagno di squadra Federico Buttò , secondo anche lui in sella ad una Honda. Sandro Pivetta su ...REGGIO EMILIA – Alessandro Rinaldi, il consigliere comunale della Lega, annuncia una diffamazione nei confronti del rapper Fedez, che lo aveva preso di mira durante il concerto del primo maggio. L’ann ...Non è riuscito a lasciare il suo graffio sulla Coppa Italia vinta in finale contro l'Atalanta, ma di sicuro con il trofeo vinto, l'ennesimo della sua lunga carriera, Cristiano Ronaldo ha ritrovato un ...