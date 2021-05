GP Monaco 2021, Bottas terzo in qualifica: “Bandiera rossa? Peccato, ma qui può succedere di tutto” (Di sabato 22 maggio 2021) “È stato un Peccato per la Bandiera rossa ma non so cosa avrei potuto fare di più, non era sufficiente nel primo giro, nel secondo ero in vantaggio. Abbiamo fatto buoni progressi nel corso del week end eravamo più contenti, ci proveremo domani. Qui può succedere di tutto”. Queste le parole di Valtteri Bottas, terzo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo al volante della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “È stato unper lama non so cosa avrei potuto fare di più, non era sufficiente nel primo giro, nel secondo ero in vantaggio. Abbiamo fatto buoni progressi nel corso del week end eravamo più contenti, ci proveremo domani. Qui puòdi”. Queste le parole di Valtterinelle qualifiche del Gran Premio disul circuito di Montecarlo al volante della Mercedes. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? Verstappen davanti alle Ferrari nelle #FP3 ? Incidente per Mick Schumacher nel finale I risultati ?… - gazzettaparma : Ferrari in pole al Gp di Monaco con Leclerc (Sainz quarto) - Eurosport_IT : Una pole conquistata anche grazie a questo incidente ?????? #F1 | #MonacoGP | #Ferrari | #Leclerc -