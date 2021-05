Europei Budapest 2021 | record del mondo per la 16enne Benedetta Pilato nei 50 metri rana Chi è

Advertising

ItaliaTeam_it : ECCOLIIIIIIIIII SEMPRE LOROOOOO! ?????? Gregorio Paltrinieri ARGENTO, Gabriele Detti BRONZO negli 800 sl agli Europei… - Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - rtl1025 : ????? Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili agli #Europei di #nuoto di #Budapest: con il tempo di 7:43.62… - infoitsport : Nuoto, Europei Budapest 2021: bene Martinenghi nei 50 rana, Detti e Paltrinieri in finale negli 800 - solounastella : RT @RaiSport: ?? #Record del mondo di Benedetta #Pilato nei 50 rana L'azzurra ha nuotato in 29''30 nella semifinale odierna di #Budapest #N… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Budapest

Sky Sport

. Benedetta Pilato firma il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili aglidi Nuoto a. La tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King. Conquista la finale anche Arianna Castiglioni con 30"44. La Pilato è la seconda italiana ...... 29"30, questo il nuovo primato fatto registrare dalla pugliese nella semifinale della 35esima edizione degli, di scena a. Prestazione super che fa della Pilato, già argento iridato ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora grande Italnuoto agli Europei di Budapest: dalla quinta giornata di gare arrivano un argento e tre bronzi per la delegazione azzurra, oltre a un record del mon ...Benedetta Pilato straordinaria a Budapest: la 16enne pugliese conquista il record mondiale nei 50 rana. E arrivano altre medaglie per gli azzurri agli Europei di nuoto: negli 800 stile libero argento ...