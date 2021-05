Deddy e Rosa si sono lasciati? L’intervista a Verissimo lascia il dubbio (Di sabato 22 maggio 2021) Da quando Amici 20 ha chiuso i battenti tutti i fan delle coppie nate nel programma si sono chiesti come stessero procedendo le cose. E in particolare ci sono state molte domande alle quali i fan di Deddy e Rosa non hanno avuto risposte. Ancora oggi tutti si chiedono: ma Deddy e Rosa stanno ancora insieme o si sono lasciati? Rosa non può usare molto i social, avendo il profilo instagram bloccato. Ma avrebbe potuto, qualora ne avesse avuto voglia, fare anche una diretta insieme a Deddy magari, usando un altro profilo, o semplicemente farsi taggare in una storia del cantante o in un suo video. Proprio per questo motivo la sensazione che tutti i fan della coppia hanno e che purtroppo i due si siano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 maggio 2021) Da quando Amici 20 ha chiuso i battenti tutti i fan delle coppie nate nel programma sichiesti come stessero procedendo le cose. E in particolare cistate molte domande alle quali i fan dinon hanno avuto risposte. Ancora oggi tutti si chiedono: mastanno ancora insieme o sinon può usare molto i social, avendo il profilo instagram bloccato. Ma avrebbe potuto, qualora ne avesse avuto voglia, fare anche una diretta insieme amagari, usando un altro profilo, o semplicemente farsi taggare in una storia del cantante o in un suo video. Proprio per questo motivo la sensazione che tutti i fan della coppia hanno e che purtroppo i due si siano ...

stitchdideddy : RT @ginevra53666422: @aamici20 @stitchdideddy no non era la cugina di rosa ,era una ragazza che ieri è andata all instore di deddy e gli ha… - ginevra53666422 : @aamici20 @stitchdideddy no non era la cugina di rosa ,era una ragazza che ieri è andata all instore di deddy e gli… - gioia_marzolla : RT @Cristinasaliu: SUOCERO GELOSO FIERO E SOTTONE DI LORO?????? IO COMUNQUE UNA FOTO DE “LA ROSA TRA I RIZZI”ME LA MERITAVO E ANCORA SONO SPER… - martina_deddy : RT @RosaDiGrazia1: OK! Sto amando tutto questo! ?? Donna Rosa.... ?? - arianna63429643 : La zia di Rosa ha repostato ieri la storia di una pagina di coppia con questo Twitt. Vi basta o devo ancora sentire… -