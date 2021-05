Decreto Semplificazioni in ritardo | proteste dalla Cgil

(Di sabato 22 maggio 2021) Ilè inper la consegna alla commissione europea. La bozza fa già discutere e il segretario dellaminaccia sciopero generale Ildoveva essere pronto giovedì scorso, ma ciò non è avvenuto. Il governo Draghi non ha rispettato le scadenze per il primo punto del Recovery Fund e ora si corre. Ma non sembra facile. La bozza delha già fatto storcere il naso a diverse classi di lavoratori e rappresentanti. Contrario alil segretario dellache ha affermato: “In un paese dove si continua a morire sul lavoro la logica del subappalto libero e del massimo ribasso sono contro la sicurezza delle persone.” La minaccia dello ...

A lanciare il grido d'allarme è l'associazione Libera, fondata da don Luigi Ciotti, secondo cui i contenuti delle bozze delsul codice degli appalti, provvedimento atteso in ......in Italia in chiusura tagliare i tempi nel Ire la burocrazia accelerare il digitale della pubblica amministrazione gli appalti e correre l'imperativo del governo per il nuovo...Fornisci una valutazione generale del sito: ..."Illudersi di velocizzare le procedure per questa via è una strategia miope e rischiosa, che apre la strada ad una liberalizzazione di fatto potenzialmente criminogena delle gare d'appalto, un vero e ...