Coronavirus, in Lombardia 13 decessi in 24 ore. Salgono gli ingressi in terapia intensiva: 10 (ieri 3) (Di sabato 22 maggio 2021) Il bollettino del 22 maggio Sale lievemente il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione oggi, 22 maggio, si registrano 13 morti: un dato in leggera crescita rispetto agli 11 segnalati dal monitoraggio di ieri. Per un totale di vittime registrate da inizio pandemia pari a 33.462. Sul fronte dei nuovi positivi la curva è in diminuzione: 828 nelle ultime 24 ore contro gli 847 casi attestati ieri, 1.003 due giorni fa. Il dato sui nuovi casi arriva a fronte di 47.376 nuovi tamponi effettuati (ieri 45.058), per un totale di 10.382.386 test eseguiti dall'inizio del monitoraggio. Aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere: sono 10 i nuovi ingressi in terapia intensiva a fronte dei ...

