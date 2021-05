Chi ha fatto bene resti. I 5 Stelle blindano i vertici Cdp e Ferrovie. Lettera dei senatori del M5S: “Non rallentare gli investimenti” (Di sabato 22 maggio 2021) La novità dell’ultima ora sul fronte delle nomine è il muro dei 5 Stelle sul capo azienda delle Ferrovie, Gianfranco Battisti. Di fronte a un governo di unità nazionale ma che poi sulle questioni rilevanti si allinea regolarmente alle destre, ieri i senatori del Movimento in Commissione Lavori Pubblici del Senato hanno messo nero su bianco che “non si può interrompere un corso decisivo per lo sviluppo del sistema Paese”, visto che persino nell’anno della pandemia Fs si è confermato il primo gruppo industriale per investimenti tecnici, con una spesa di 9 miliardi, superiore agli anni precedenti, e ricavi per 10,8 miliardi. Un polmone non solo finanziario, se si considera anche il massiccio lavoro in termini di sviluppo sostenibile e riconversione green dell’intera attività. CI SIAMO. Per il premier Mario Draghi, che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 maggio 2021) La novità dell’ultima ora sul fronte delle nomine è il muro dei 5sul capo azienda delle, Gianfranco Battisti. Di fronte a un governo di unità nazionale ma che poi sulle questioni rilevanti si allinea regolarmente alle destre, ieri idel Movimento in Commissione Lavori Pubblici del Senato hanno messo nero su bianco che “non si può interrompere un corso decisivo per lo sviluppo del sistema Paese”, visto che persino nell’anno della pandemia Fs si è confermato il primo gruppo industriale pertecnici, con una spesa di 9 miliardi, superiore agli anni precedenti, e ricavi per 10,8 miliardi. Un polmone non solo finanziario, se si considera anche il massiccio lavoro in termini di sviluppo sostenibile e riconversione green dell’intera attività. CI SIAMO. Per il premier Mario Draghi, che ...

