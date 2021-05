C'è un nuovo coronavirus "Si trasmette dal cane" (Di sabato 22 maggio 2021) Il nuovo coronavirus canino è stato individuato studiando il caso di un bambino di Sarawak, in Malesia, colpito da polmonite Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Ilcanino è stato individuato studiando il caso di un bambino di Sarawak, in Malesia, colpito da polmonite

Advertising

RegLombardia : ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti de… - giunbia : CCoV-HuPn-2018 ???????? Vi piace come nome? È un nuovo coronavirus 'saltato' dal cane all'uomo in Malesia e ritrovato… - SanremoNews : Coronavirus: un nuovo caso nel Principato di Monaco che raggiunge quota 2.500 contagi dall'inizio della pandemia - Astra_x_Aspera : ++VACCINI: LE 'LIETE' SORPRESE PER I MASCHIETTI ++ L'avventurosa epopea dei #Vaccini per il #COVID19 si arricchisce… - SignorAldo : RT @dorinileonardo: Gli 'attualmente positivi' (ricoverati + isolamento domiciliare) hanno toccato un massimo di 805 mila casi il 22/11; po… -