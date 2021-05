Allenatore Sampdoria: Giampaolo, Iachini e non solo. Tutti i nomi per il post Ranieri (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo l’annuncio di ieri di Claudio Ranieri la Sampdoria si prepara a sondare diversi allenatori, tra cui Giampaolo Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’Allenatore della Sampdoria nella prossima stagione di Serie A 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, sono cinque i nomi tra cui sarà fatta la scelta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 In pole position Roberto D’Aversa, il tecnico del Parma oggi al Ferraris da avversario, poi Luca Gotti e Giovanni Stroppa (il primo vicino all’addio con l’Udinese, il secondo libero dopo l’esperienza al Crotone). Ci sono anche due ex: Beppe Iachini, che ha salutato la Fiorentina, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo l’annuncio di ieri di Claudiolasi prepara a sondare diversi allenatori, tra cuiClaudioha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’dellanella prossima stagione di Serie A 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, sono cinque itra cui sarà fatta la scelta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 In pole position Roberto D’Aversa, il tecnico del Parma oggi al Ferraris da avversario, poi Luca Gotti e Giovanni Stroppa (il primo vicino all’addio con l’Udinese, il secondo libero dopo l’esperienza al Crotone). Ci sono anche due ex: Beppe, che ha salutato la Fiorentina, ...

