Alessandro di Amici racconta l’intervento alla schiena | i mesi difficili

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 maggio 2021)è appena terminato e a Verissimoè tra i finalisti ospiti di Silvia Toffanin. Il bravissimo ballerinodi un infortuniomolto importante che ha quasi compromesso la sua carriera. Prima diha dovuto superare un momento molto duro, una sofferenza che è arrivata dopo un percorso a cui mancava solo l’ultimo passo, le audizioni, il lavoro che aveva sempre sognato. Alcuni dottori gli dicevano che non avrebbe più danzato, colpa di un’ernia al disco che non rientrava e così hanno deciso di operarlo, non c’era altro da fare. Il giorno dopoera già in piedi. Alcunidopo sentiva di potere tornare a bre. Ad aiutarlo i suoi genitori, l’hanno sostenuto in ...