Albano, Romina e Lecciso: gli equilibri del ‘triangolo’, i reali rapporti oggi (Di sabato 22 maggio 2021) Il 'triangolo' Carrisi, Lecciso e Power: come stanno le cose oggi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 22 maggio 2021) Il 'triangolo' Carrisi,e Power: come stanno le coseL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

BanoPower : Romina:'Di lui mi piacciono gli occhiali' ma poi ci pensa.... ??????. Vi adoriamo siete sempre una garanzia ??… - fedeticonsiglia : Ma anziché parlare di ?? perché non ci facciamo i ca??????i nostri? Creiamo più palle e hype noi che la realtà stessa… - RodolfoRomagno1 : Top 10, Albano Carrisi e Romina raggelanti: 'Che bisogno c'è ancora?'. La tremenda gaffe di Carlo Conti - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: Leggo che Albano e Romina non si sono baciati sul palco di Conti...MA QUESTI DUE NON HANNI ROTTO IL CAZZO ANCHE LORO CO… - vallegiorgio41 : Leggo che Albano e Romina non si sono baciati sul palco di Conti...MA QUESTI DUE NON HANNI ROTTO IL CAZZO ANCHE LOR… -