55 passi nel sole: gli ospiti dello show in replica con Al Bano su Canale 5 (Di sabato 22 maggio 2021) 55 passi nel sole è lo show con Al Bano e Romina in onda stasera – sabato 22 maggio 2021 – in replica su Canale 5 dalle 21.35. Un modo per omaggiare e festeggiare i 55 anni di carriera di AlBano Carrisi. Lo spettacolo era già stato trasmesso da Canale 5 in due serate nel 2019, quella di oggi è dunque una replica. Una serata evento con cui Al Bano ripercorre la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Non mancheranno poi nel corso di 55 passi nel sole numerosi ospiti. Ad omaggiare Al Bano ci sono stati alcuni tra i più ... Leggi su tpi (Di sabato 22 maggio 2021) 55nelè locon Ale Romina in onda stasera – sabato 22 maggio 2021 – insu5 dalle 21.35. Un modo per omaggiare e festeggiare i 55 anni di carriera di AlCarrisi. Lo spettacolo era già stato trasmesso da5 in due serate nel 2019, quella di oggi è dunque una. Una serata evento con cui Alripercorre la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, affiancato dalla sua metà artistica, e per molti anni compagna di vita, Romina Power e dalla loro figlia Cristel Carrisi. Non mancheranno poi nel corso di 55nelnumerosi. Ad omaggiare Alci sono stati alcuni tra i più ...

