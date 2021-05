Ubaldo Lanzo: torna in studio all’Isola dei Famosi – chi è, età (Di venerdì 21 maggio 2021) Ubaldo Lanzo è un naufrago che è piaciuto moltissimo al grande pubblico ed ha conquistato tutti in quest’ultima edizione de l’Isola dei Famosi. Questa sera, venerdì 21 maggio, il cromatologo più famoso della televisione torna nello studio de l’Isola dei Famosi e sicuramente ci regalerà grandi emozioni. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Ubaldo Lanzo: chi è? Ubaldo Lanzo, nasce il 30 settembre 1972, ha 42 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Nella vita lui è un cromatologo, stilista e color design di grande successo. Ubaldo Lanzo è sempre stato appassionato di moda tanto la lasciare gli studi in Giurisprudenza per studiare moda a Firenze. L’uomo ha vissuto molti anni a ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 21 maggio 2021)è un naufrago che è piaciuto moltissimo al grande pubblico ed ha conquistato tutti in quest’ultima edizione de l’Isola dei. Questa sera, venerdì 21 maggio, il cromatologo più famoso della televisionenellode l’Isola deie sicuramente ci regalerà grandi emozioni. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?, nasce il 30 settembre 1972, ha 42 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia. Nella vita lui è un cromatologo, stilista e color design di grande successo.è sempre stato appassionato di moda tanto la lasciare gli studi in Giurisprudenza per studiare moda a Firenze. L’uomo ha vissuto molti anni a ...

